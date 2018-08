Agent tegen wereldberoemde YouTuber: 'Fuck off'

De Russische YouTuber Vitalyzd bracht een bezoekje aan de stad en besloot zich behoorlijk te misdragen. De 'geboren pranker', zoals hij zichzelf noemt, dreef een agent zo tot wanhoop dat de politieman riep: 'Ben je niet goed snik ofzo, fuck off.'

Vitalyzd heeft een kleine 10 miljoen volgers op YouTube. Hij is onder meer bekend omdat hij tijdens het WK in 2014 naakt over het veld rende.

In Amsterdam gedroeg de Rus zich als een standaard toerist: samen met zijn vrienden bezocht hij het Vondelpark, De Wallen en een Nutellawinkel. Tussendoor werden er behoorlijk wat joints gerookt.

Ook agenten werden een trekje aangeboden. Dwingend hield de YouTuber een stickie voor hun gezicht. Dat stuitte één politieman in het bijzonder nogal tegen de borst. Het fragment is te zien rond minuut 9.00 in het filmpje.

'Alles is toch legaal in Amsterdam?'

De Rus was vrij verbaasd dat hij negatieve reacties keeg op zijn kwajongensstreken. 'Ik dacht dat alles legaal was in Amsterdam', riep hij uit toen een winkelmedewerkster hem op zijn vingers tikte. Ze vroeg hem om 'geen foto's te maken', waarop Vitalyzd een reep chocola openmaakte. 'Ik promoot de winkel toch?!'

Ook kreeg de YouTuber het nog aan de stok met een schipper, nadat hij met een opblaaseenhoorn in het water sprong. 'Kun je uit het water komen', verzocht de schipper hem. 'Dan kan een van je vrienden de eenhoorn misschien nog redden.' Kort nadat de Rus eindelijk uit het water klom, sprong hij er gewoon weer in.

Zelf heeft Vitalyzd vooral goede herinneringen aan de stad: 'Wat een mooie stad en vriendelijke mensen.'