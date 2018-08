Apple past navigatie aan na tunnelfietsers en waarschuwt gebruikers

Alles wijst erop dat Apple zijn navigatiesoftware heeft aangepast nadat gebruikers fietsend door de Piet Heintunnel werden gestuurd. Ook krijgen meerdere gebruikers een waarschuwing bij het opstarten van de app van de techgigant.

Woensdag besteedde AT5 aandacht aan een nogal vreemde situatie. Er werden vier fietsers gespot in de Piet Heintunnel. De nietsvermoedende toeristen volgden hun GPS en belandden zo in de tunnel.

'Ik volgde de navigatie en toen zijn we de tunnel ingegaan. Ik dacht nog: hier mag je niet fietsen. Ik wil niet als een sukkel overkomen, maar als je naar de GPS kijkt, zegt hij: ga de tunnel in', zei een verbaasde toerist. Ze bleken gebruik te hebben gemaakt van de looproutes van de app.

Naar aanleiding van dit incident zocht de gemeente contact met Apple. Gisteren leek het nog bijna onmogelijk te zijn om contact te krijgen met het bedrijf. Maar vandaag is de navigatie tocht aangepast. 'Of het is opgelost na onze melding weet ik niet. Maar het is wel aangepast', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook krijgen sommige gebruikers een waarschuwing op hun telefoon zodra ze de app openen. 'Pas op in het verkeer en let altijd op de borden en de actuele verkeerssituatie. Kaartresultaten en routes kunnen wijzigen of onnauwkeurig zijn. Trottoirs of voetpaden kunnen ontbreken op looproutes', valt er te lezen. Of dit naar aanleiding van de tunnelfietsers is geplaatst, is onduidelijk.