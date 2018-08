Coentunnel afgesloten na ongeluk

De Coentunnel is dicht omdat er rond kwart over twaalf een ongeluk plaatsvond. Beide buizen in de zuidelijke richting zijn gesloten.

Daardoor ontstaan flinke files in Noord. Bij het ongeluk lijken twee auto's betrokken. Ambulances en brandweervoertuigen zijn aanwezig om eerste hulp te bieden.

De #Coentunnel is DICHT richting De Nieuwe Meer. Beide tunnelbuizen zijn dicht voor het ongeluk met meerdere auto's en de hulpdiensten. pic.twitter.com/Phq5d3fRex — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 3, 2018