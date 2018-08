Van Gogh Museum en Vans lanceren kledingcollectie: 'Ik koop ze voor mijn dochter in Amerika'

Kledingmerk Vans en het Van Gogh Museum hebben vandaag een speciale collectie gelanceerd, waarbij een aantal meesterwerken van de kunstschilder centraal staat.

De kunstwerken Schedel, Amandelbloesem, Zonnebloemen en een zelfportret van Van Gogh zijn terug te zien in de collectie. Bij de Vans Store in de Runstraat waren vanmorgen al enkele kopers. 'Ik koop ze voor mijn dochter in Amerika als verrassing. Ze gaat er heel blij mee zijn. Gelukkig heeft ze dezelfde maat als ik', zegt een vrouw.

Museum

Een andere toerist heeft haar ogen op de Zonnebloemen laten vallen. 'Hopelijk zie ik de schilderijen ook als we naar het museum gaan', vertelt ze.

Het Van Gogh Museum gaat de winst van het project samen met de Amerikaanse bedrijf besteden aan het behoud van de nalatenschap en de kunstverzameling van Vincent van Gogh.