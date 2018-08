Fans mogen shirtje ruilen na gedoe met rugnummers

Omdat Dusan Tadic en Hakim Ziyech plots met andere rugnummers op hun shirt zullen spelen, komt Ajax fans tegemoet die al een shirtje met de verouderde cijfers hebben gekocht.

Tadic speelt dit seizoen met 10, terwijl dit nummer al gebruikt werd door Ziyech. De Servische nieuwkomer had het rugnummer echter afgedwongen tijdens zijn contractonderhandelingen. Het leek er toen nog sterk op dat Ziyech deze zomer zou vertrekken bij Ajax. Maar voorlopig speelt hij nog gewoon hier en moet hij dat met zijn oude rugnummer 22 doen.

Het levert wel een situatie op waarin sommige supporters al flink hebben betaald voor het nieuwe tenue met hun favoriete Ajacied achterop. Fans die een tenue hebben gekocht met Tadic of Ziyech mogen deze daarom omruilen. Dat kon nog het hele jaar. Het shirtje dat de fans inleveren moet wel schoon zijn en voorzien van een kassabon.

Heb je onlangs in de Fanshops een shirt van Tadic of Ziyech gekocht?



Je mag deze omruilen voor een nieuw Tadic of Ziyech shirt ⤵️

✖️Kom langs in de winkel met je kassabon

✖️Neem het schoongewassen mee

✖️ Geldt voor aankopen vanaf 28 april en mogelijk t/m 31 december 2018