Rus (29) opgepakt op Schiphol wegens steun aan IS

Een 29-jarige Rus is afgelopen donderdag opgepakt op Schiphol. Hij wordt verdacht van steun aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De Rus kwam terug van een reis in Zuid-Afrika. Hij zou geld hebben overgemaakt aan IS, die daarmee trainingen en wapens zou hebben betaald.

De Duitse politie hield de man al in de gaten. Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie laat aan de NOS weten dat er nog met de Nederlandse autoriteiten wordt overlegd over de vraag of de man moet worden uitgeleverd.