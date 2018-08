Café in Oost wil ook extra terras bij tropisch weer: 'Niemand tot last, maar het mag hier niet'

'Kijk, hier zouden we een extra terras willen neerzetten. Een paar tafeltjes, lekker in de zon. Maar het mag niet.' Horecaondernemer Bernou de Jong van café Lokaal aan de Wibautstraat in Oost mag haar terras niet uitbreiden bij tropische temperaturen. Oneerlijk vindt ze, want in het Centrum mogen de ondernemers het wel.

Sinds 2008 mogen horeca-ondernemers in het centrum hun terras vergroten als het 28 graden of warmer wordt. Ze krijgen een dag van tevoren een mail van het stadsdeel als de weersvoorspellingen gunstig zijn en uitbreiding dus is toegestaan. Er zijn wel voorwaarden: zo mogen de terrassen niemand hinderen en ook enkele straten zijn uitgesloten, zoals de Nieuwendijk en de Vijzelstraat.

Blij

Voor ondernemer Brian Fernandes van café Waterkant bieden de regels uitkomst. 'Op deze manier kunnen we vijftig gasten meer kwijt. Dat zorgt voor wat extra omzet. Niet al te veel hoor, bij echt heel hete dagen wordt het juist rustiger op het terras.'

Maar zo'n drie kilometer verderop, bij café Lokaal aan de Wibautstraat, gelden de regels dan weer niet. Het stadsdeelbestuur daar is onverbiddellijk. 'We hebben geen terrassenregeling en deze is ook niet in de maak', laat het stadsdeel in een reactie weten. 'Als mensen toch graag buiten een terras willen, moeten ze gewoon een terrasvergunning aanvragen. We maken geen uitzondering voor mooi weer.'

Gemiste kans

En dat is volgens ondernemer Bernou de Jong een gemiste kans. Want ondanks de serre waar gasten goed kunnen zitten, zou ze ook buiten langs de gevel een paar tafeltjes kwijt willen. 'Dan zit je in het zonnetje, maar ook lekker in de wind. En je bent niemand tot last. Het zou fijn zijn als toeristen ook buiten het centrum terecht kunnen. Maar helaas, dat gaat op deze manier niet lukken.'