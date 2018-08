Ellie Lust: '0.2 seconde over presentatie Canal Parade nagedacht'

Ellie Lust en Rik van de Westelaken geven morgen live commentaar tijdens de Canal Parade.

'Het stond niet eens op mijn verlanglijstje, omdat ik niet dacht dat het ooit mogelijk zou zijn', vertelt Ellie Lust. 'Dus toen ik gevraagd werd, en ook met Rik samen, heb ik 0.2 seconden nagedacht en 'ja' geroepen.'

Rik van de Westelaken zorgde elk jaar al dat hij tijdens de Canal Parade in de stad was. 'En dan kijken naar al die fantastische feestende mensen. En we doen dan gewoon mee. Het is echt de dag dat iedereen zichzelf mag zijn en mag vieren dat hij houdt van wie die houdt. Dat vind ik zo'n mooi gegeven, dat wil ik nooit meer missen.'

De Canal Parade is morgen vanaf 12.30 uur live te volgen op AT5 of via www.at5.nl/live.