Stormloop op gratis tomaten: 'Een keer knipperen en het was weg'

Topdrukte vanmiddag op de Czaar Peterstraat op de Oostelijke Eilanden. Daar konden tomatenliefhebbers gratis 'afgekeurde' cherrytomaten afhalen. 'Een keer knipperen en het was weg.'

'Goed initiatief!', zegt een van de liefhebbers. 'Het is a, voor een goed doel en b, voor een goede pastasaus.' Een ander proefde de tomaten even voor. 'Ja, ik denk even proeven voordat ik ze meeneem.'

Vanwege de hitte hebben de snacktomaten rimpels en deukjes gekregen. Een tomatenteler deed ze daarom gratis van de hand. Ze konden worden opgehaald bij de restaurants van Instock, waar gekookt wordt met gewoonlijk verspilde producten.

Lees ook: Miljoenen gratis tomaten af te halen in Czaar Peterstraat

'Het was te kort dag om er zelf lekkere gerechten van te maken, dus hebben we de deuren opengegooid zodat mensen de tomaatjes zelf mogen redden om er iets lekkers mee te maken', vertelt Freke van Nimwegen van het restaurant.

Het ging zelfs zo snel dat niet iedereen kreeg. Morgen vanaf 11.00 uur zijn er weer gratis tomaten af te halen.