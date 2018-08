Iraniërs in de herkansing bij de Canal Parade: 'Hopelijk hebben we nu geen probleem met de schipper'

Een kleine ramp was het voor de Iraniërs vorig jaar tijdens de Canal Parade. De schipper vond de boot onveilig en daarom ging deelname aan de Pride op het allerlaatste moment niet door. Maar dit jaar komt de herkansing. 'Hopelijk hebben we nu geen probleem', zegt de Iraanse Raham Rafiee terwijl hij breeduit lacht.

De Iraanse boot is niet de enige opvallende nieuwkomer die zaterdag meevaart. Dit jaar is er ook een boot met sekswerkers. Een moment waar sekswerker Dinah Bons naar uitkijkt. 'Als je dan een keer in het jaar bij de meerderheid kan horen, dan is dat een verdomd geweldig gevoel.'

Dubbele vooroordelen

Volgens haar zijn er veel te veel vooroordelen over haar werk. Daardoor durven veel sekswerkers niet open te zijn over het werk dat ze doen. 'Het heeft vooral te maken met hoe de maatschappij naar lhbt-mensen kijkt die ook nog eens sekswerk doen. Het is een dubbel stigma, waardoor het heel moeilijk is om ervoor uit te komen.'

Raham Rafiee herkent zich daarin. Hoewel hij in Nederland open kan zijn over zijn seksualiteit, ligt dat in Iran een stuk complexer. Hoewel hij vorig jaar uit de kast is gekomen bij zijn moeder, mag de rest van zijn familie niks weten. 'Mijn moeder wil niet dat mijn familie mij ziet als homo. Ze zei: doe wat je doet, maar laat het niet zien.'

'Niet in de kast blijven'

Toch kijkt Raham daar zelf anders tegenaan. 'We moeten laten zien dat we er zijn. We gaan niet in die kast blijven zitten, ook al zijn alle mensen op de boot een beetje bang voor hun familie.'

Angst voor een schipper die er opeens de brui aan geeft, hoeft hij in ieder geval niet te hebben. Dit keer zijn de schipper en de boot door de organisatie van de Pride geregeld.