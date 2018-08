El Tawheed-moskee niet bang voor sluiting

De El Tawheed-moskee in West zegt dat de publicatie in De Telegraaf vanochtend gebaseerd is op leugens.

De moskee zou volgens de krant, die zich baseert op bronnen bij de politie, onderdak hebben geboden aan IS-gangers en terroristen. Ook is er een foto gepubliceerd waarop te zien is dat een groep leerlingen een 'jihadclub' bezoekt in de moskee.

Het bestuur van de moskee zegt tegen AT5 niemand op deze foto te herkennen. De foto kan volgens hen overal genomen zijn. Voor een sluiting, waar de landelijke PVV en CDA toe oproepen, vrezen ze niet.

Broeinest

Een aantal politieke partijen heeft het stadsbestuur al om opheldering gevraagd. 'Op de foto staat iemand die later in Amsterdam een aanslag met een brandbom heeft gepleegd', zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. 'En zij zaten er dan vrolijk. Ja, dat suggereert dat het toch een broeinest is van extremisme en dat wij onvoldoende zicht hebben op wat daar gebeurt en dat dat allemaal maar doorgaat.'

Gisteren bleek al dat de gemeente de afgelopen jaren geen zicht had op activiteiten van twee veronderstelde jihadronselaars. Zij mochten van de politie niet worden opgenomen in de radicaliseringsaanpak, omdat dit onderzoek in de weg zou zitten.

Reactie driehoek

De driehoek, die bestaat uit burgemeester, politie en OM, laat aan AT5 weten dat de door De Telegraaf gepubliceerde al sinds 2015 bij hen bekend is en waarschijnlijk 'veel eerder' gemaakt is. 'Op de foto zijn geen aanwijzingen voor strafbare feiten te zien, ook de gepubliceerde informatie is niet nieuw.'

Er is volgens de driehoek geen sprake van een 'actuele situatie'. 'Maar de El Tawheed-moskee heeft de volle aandacht van de driehoek. Als er informatie is over strafbare feiten die zijn of worden gepleegd, dan wordt er tegen opgetreden.'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil inmiddels dat de politie ingrijpt in de moskee.