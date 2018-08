Politiek maakt zich zorgen om daklozen die geen postadres kunnen aanvragen

Politieke partijen BIJ1, GroenLinks en DENK maken zich zorgen over de problemen die dak- en thuislozen hebben met het aanvragen van een postadres. Omdat medewerkers van Bureau Straatjurist die problemen lang geleden al hebben aangekaart maar er niks mee is gedaan, zijn ze per direct met hun werk gestopt.

De politieke partijen hebben om opheldering gevraagd bij het gemeentebestuur.

Starre regels

In Het Parool vertelde Caroline de Groot, oprichter van Bureau Straatjurist, twee weken geleden vaak tegen de starre Amsterdamse regels aan te lopen. Zo werd haar beloofd dat er een loket zou komen waar daklozen hun briefadres kunnen aanvragen. Dat adres is belangrijk omdat er anders geen uitkering, geen zorgverzekering of DigiD kan worden aangevraagd. Maar dat loket is er nooit gekomen.

Ook vindt ze dat de daklozen verkeerd worden benaderd door de gemeente. Om een statement te maken, stopt ze er na zeven jaar mee. Ook een andere medewerker gaat niet door. Twee nieuwe mensen hebben Bureau Straatjurist overgenomen.

Alsnog een loket

BIJ1, GroenLinks en DENK willen onderzoeken of het loket voor het aanvragen van een briefloket alsnog kan worden ingevoerd. Ook vragen de partijen of het college in gesprek met de vertrekkende medewerkers van Bureau Straatjurist willen gaan.