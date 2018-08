LHBTIQ+ serie: Het 'anti-label' van Naomi

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. Dat is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. In het kader van Pride Amsterdam maakt AT5 de LHBTIQ+ portrettenreeks. Vandaag vertellen we het verhaal van Naomi Pieter, zij strijdt onder andere voor de 'black queer' in de stad.

Ze noemt het 'queer zijn' een protest naar de manier waarop er gekeken wordt naar LHBTI. 'Wat betekent lesbisch zijn voor mij? Wat betekent het vallen op een vrouw? Het vallen op het femininity in plaats van op het vrouwelijk lichaam?'

Volgens haar kan het queer zijn omschreven worden als een 'anti-label'. 'Want queer zegt nog steeds niet op wie jij valt of waar jij van houdt. Sowieso gaat het niemand wat aan waar ik op val, maar ik val op de mens. Ik weet dat ik vooral val op iets wat feminiem is en wat niet gekoppeld is aan een bepaald lichaam of geslacht.'

Daardoor kan ze zich ook aangetrokken voelen tot een man. 'Het houdt in, ik kan op een bepaalde vrouwelijke expressie vallen wat in bijvoorbeeld een mannelijk lichaam zit.'

Ze heeft gisteren in het Amsterdam Museum een Black Queer Archive opgericht. 'Omdat wij het heel belangrijk vinden om vooral onze eigen queer history te vertellen.'