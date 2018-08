Een jongen is vanavond gewond geraakt nadat hij met zijn voet in zijn fiets vast kwam te zitten op de Noordzijde in Slotermeer.

Het slachtoffer is zo'n acht jaar oud. De fiets moest uiteindelijk door de brandweer met een schaar worden opengeknipt.

De jongen is voor controle door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.