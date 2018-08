Actie tegen 'idioot hard getik' voor blinden bij kruispunt Oud-Zuid: 'Je wordt er horendol van'

Tik, tik, tik, tik: hij wordt er stapelgek van. Jan van Gorselen die woont aan het Roelof Hartplein in Oud-Zuid wil dat het constante geluid ophoudt bij het kruispunt voor zijn deur waardoor blinden en slechtzienden kunnen oversteken. 'Het prachtige uitzicht wordt geregeld verstoord door dit idioot harde getik.'

Van Gorselen heeft een voorstel ingediend om een eind te maken aan het geluid. Hij staat niet alleen. Binnen enkele dagen hebben 117 buurtbewoners zijn actie gesteund. 'Het geluid gaat ook 's nachts door, met ramen open slapen is hierdoor niet mogelijk', schrijft iemand. Een ander: 'Meine liebe, ik word horendol van het harde getik.'

Beste middel

Voor de goede orde: Van Gorselen wenst blinden en slechtzienden het beste middel dat er is. 'Maar dit huidige systeem met het harde getik is achterhaald en ouderwets.' Hij vindt het vreemd dat de tikker aan de overkant van de straat zit. 'Waarom niet zachtjes op oorhoogte? Nee, met een techno speaker knallen de tikken over de zebra.'

Het getik kan best wat minder, vindt hij. 'Juist blinde mensen moeten vertrouwen op hun gehoor. Dus als voor goed zienden deze tikkers al lawaaiig zijn, zijn ze voor blinden helemaal te hard.'

Van Gorselen heeft ook een suggestie voor een oplossing, ook voor andere plaatsen in de stad. Een systeem zoals hij heeft gezien in Den Bosch, vindt hij wel wat. Daar kun je als blinde of slechtziende een hand tegen een knop op het verkeerslicht houden, waarna je iets voelt en iets hoort. Luid genoeg voor een blinde of slechtziende, maar nagenoeg onhoorbaar voor omwonenden.

Overdreven

Toch is er ook de nodige kritiek op het voorstel. "Dit is echt overdreven. Je leert makkelijk leven met dit getik", zegt een passant. Een ander: "Ik heb er geen last van. Het is hier altijd druk."

Ook verkeersdeskundige Berry den Brinker, zelf slechtziend, vindt de huidige tikkers helemaal zo slecht nog niet. 'Dat het systeem niet meer van deze tijd is, is klinkklare onzin. Ze zijn broodnodig voor blinden en slechtzienden. Om je veilig te laten oversteken, maar óók om je naar de oversteekplaats te geleiden.'

Haken en ogen

Het systeem zoals Van Gorselen voorstelt met een zachtere klik, functioneert goed maar heeft haken en ogen, meent Den Brinker. 'Je moet ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden ook weten waar ze kunnen oversteken. Als ze niet of nauwelijks getik horen, moet je blindengeleidetegels leggen zodat ze toch naar het kruispunt kunnen komen. Die tegels kunnen juist gevaarlijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn.'