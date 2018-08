Marokkaanse moeders voor het eerst bij lhbti-avond Pink Marrakech

De Gay Pride staat in het teken van jezelf zijn en dat je omgeving je accepteert zoals je bent. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral in de islamitische gemeenschap is dat soms moeilijker dan normaal. Nassiri Belaraj richtte twee jaar geleden Pink Marrakech op met als doel om het voor de moslimgemeenschap makkelijker te maken om uit de kast te komen.

Voor het eerst kwamen gisteravond ook een paar Marokkaanse moeders mee met hun homoseksuele zoons. Een mijlpaal voor organisator Belaraj. 'Dat had ik nooit durven dromen. Homoseksualiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap is nog steeds niet geaccepteerd. Als een moeder het gebaar maakt om naar een evenement te komen, dan zijn we het verschil aan het maken van acceptatie.'

Pink Marrakech-vrijwilliger Abdel kwam zo'n vijf jaar geleden uit de kast, maar dat was niet makkelijk. 'Ik heb mijn tijd ervoor genomen. Ik heb ook mijn familieleden de tijd gegeven om eraan te wennen.' Met zijn broertje klikte het bijvoorbeeld niet. 'Maar ik ben er altijd voor hem geweest, in goede en minder goede tijden. Toen was het; "hé Ab, jij bent er altijd voor mij geweest. Nu ben ik er voor jou".'

Hetero's

De organisatie gaf gisteravond ook het podium aan hetero's uit de Marokkaanse gemeenschap. Omdat volgens hen ook daar stappen gemaakt moeten worden. 'Je hoort heel veel negatieve geluiden vanuit de hetero Marokkaanse gemeenschap. Ik heb gemerkt dat dat wel verandert, zodra ze met een lhbti'er in contact komen. Dan is er respectvol contact met elkaar. Dat is eigenlijk wat ik wil bereiken', aldus Belaraj.