Een automobilist is vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op De Oranjebaan in Amstelveen.

De bestuurder kwam uit de richting van Oudekerk aan de Amstel toen hij door onbekende oorzaak tegen de vangrail reed en op de andere weghelft tot stilstand kwam. De auto raakte hierdoor total loss.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is bloed bij het slachtoffer afgenomen om te zien of hij alcohol had gedronken.