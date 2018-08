Verbazing om criminele rappers bij 101Barz

Criminoloog Cyrille Fijnaut vindt het 'totaal ongepast' dat het NPO-kanaal 101Barz veroordeelde rappers een podium geeft.

Onder meer de Amsterdamse rappers Fi en JayJay traden bij 101Barz op. Fi, veroordeeld tot acht jaar cel wegens een schietpartij, maakte schietgebaren en liet schoten horen. JayJay, veroordeeld tot 14 jaar voor betrokkenheid bij een liquidaties, toonde dure horloges en strooide met geld in de lucht.

Fijnaut waarschuwt in De Telegraaf voor het risico dat crimineel gedrag normaal wordt gevonden. 'Dat het misschien wel verkeerd is, maar ook weer niet zo erg. (...) Dat lijkt me niet iets voor bij de Publieke Omroep.'

De optredens van de Amsterdammers bij het deels door belastinggeld gefinancieerde 101Barz zijn hieronder te zien: