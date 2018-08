Identiteit dodelijk slachtoffer schietpartij Beethovenstraat bekend

De man die afgelopen maandag werd neergeschoten bij een café in de Beethovenstraat in Zuid, is crimineel Ivan Serdarusic.

Dit meldt Het Parool. Serdarusic behoorde volgens een bron tot een Kroatische bende, van wie er al verscheidene leden zijn geliquideerd. Hij woonde waarschijnlijk al sinds de jaren negentig in Amsterdam.

Hij was in het Amsterdamse criminele circuit geen grote bekende. Ingewijden stellen dat hij al lange tijd in de drugshandel zat.

De man zat in het Italiaanse restaurant Ferilli's Caffé toen hij van dichtbij in het hoofd werd geschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schutter is nog niet aangehouden. Het signalement dat direct na de schietpartij werd vrijgegeven omschreef een man van 1.60 meter. Hij was gekleed in een rood-zwart gesteepte korte broek en een blauw overhemd. Hij wordt geschat tussen de 35 en 40 jaar oud.

Mensen met informatie over de dader wordt verzocht contact op te nemen met de politie.