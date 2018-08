'Brandweerman verkocht in water gevonden ring'

Een bevelvoerder van de brandweer heeft in 2017 een gevonden platina ring verkocht aan een juwelier.

Dat meldt NRC vandaag. De krant heeft een groot achtergrondverhaal gemaakt over commandant Leen Schaap, die 'op voet van oorlog' verkeert met een groot deel van de brandweermannen. Schaap blijkt zelfs standaard te controleren of de remkabels van zijn auto niet zijn doorgesneden.

Verpatsen

De ring werd door een duiker gevonden tijdens een oefening in een zwembad. Een andere brandweerman, de bevelvoerder, zei later in de auto dat hij de ring ging 'verpatsen'. De ring werd, ondanks protesten van collega's, uiteindelijk verkocht voor honderd euro.

De bevelvoerder is inmiddels ontslagen. 'Uw gedrag is volstrekt verwerpelijk en mijn vertrouwen in u is onherstelbaar beschadigd', schreef de korpsleiding.

Groter en talrijker

Volgens NRC zijn de problemen bij de brandweer, waarvan de verkochte ring een voorbeeld is, 'veel groter en talrijker zijn dan tot nu bekend'. Er zou sprake zijn van een 'machocultuur', waar intimidatie, diefstal, racisme, seksime en pesten voorkomen.

Schaap hanteert volgens de krant een 'bikkeharde lijn' om die cultuur te veranderen. 'Moeten we naar de rechter, dan gaan we naar de rechter', zou het vaak binnen klinken.