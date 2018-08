Een 32-jarige man is vannacht rond 3.00 uur gewond geraakt op het Bijlmerplein.

Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer vermoedelijk neergestoken. Twee ambulances en een traumateam werden opgeroepen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

De recherche is een onderzoek gestart naar de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden.