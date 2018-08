Martijn ving meerval in Amstel: 'Ik ga er niet meer zwemmen'

Een bijzondere vangst kan je het wel noemen wat Martijn gisteravond laat op de Amstel binnenhaalt: een meerval van bijna 1,5 meter. 'Ik dacht: what the fuck heb ik nou weer aan de haak geslagen?!'

Nietsvermoedend haalt Martijn die gisteravond laat op de Amstel aan het varen was, zijn hengel binnen. 'Ik was op snoekbaars aan het vissen, maar ik merkte dat deze vis veel sterker was. Ook duurde het langer om hem aan boord te krijgen', vertelt hij.

Na twintig minuten krijgt hij hem dan eindelijk in de boot: 'Hoe? Heel hard trekken. En met hulp van mijn vriendin Kamila.' Wat hij ziet had hij nog nooit meegemaakt: 'Ik dacht: what the fuck heb ik nou weer aan de haak geslagen?'

Na een paar keer goed kijken ziet hij dat het een meerval is, een vrij zeldzame vangst, zeker in de Amstel. 'Hij was ongeveer 1.25 meter en tussen de 15 en 20 kilo. En mega glibberig.'

De meerval, officieel Europese meerval, is de grootste zoetwatervis van Nederland en kan tot wel 2,5 meter worden. Volgens de website van de gemeente is er niet veel bekend over het precieze aantal meervallen dat in Amsterdamse wateren leeft, maar worden er elk jaar nog wel een paar gevangen.

Na een aantal foto's met de meerval heeft hij de haak eruit gehaald en teruggezet. 'Ik ga voorlopig niet meer in de Amstel zwemmen.'