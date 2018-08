Politie pakt eenhoorns af van demonstranten

Foto: Facebook We Reclaim Our Pride

Tijdens een demonstratie langs de kant van Canal Parade is een aantal opblaasbare eenhoorns in beslag genomen door de politie.

'Op een onverwacht moment werden deze van ons afgenomen. Mensen die deze om hun middel hadden, werden tegen de grond geduwd en met geweld beroofd van de unicorns zonder verdere uitleg. We zijn verbaasd', vertelt Lynn Fokkens van We Reclaim Our Pride.

De groep We Reclaim our Pride demonstreert met toestemming van de politie voor een pride die niet in teken staat van commerciële organisaties zoals Netflix, Google en Endemol. Fokkens: 'Organisaties die normaal niks voor de LGBTQIA+ community betekenen of double standards hebben.'

Volgens de politie hebben agenten eerst netjes gevraagd of de demonstranten de oplaasbare eenhoorns weg wilden doen omdat ze daarmee in het water wilden springen. Toen ze dat niet deden heeft de politie op last van de burgemeester de eenhoorns tijdelijk in beslag genomen.

De woordvoerder van de politie laat weten dat een demonstrant is gaan zitten en toen hebben twee motoragenten de eenhoorn van het lijf getrokken. 'Als de parade is afgelopen mogen ze de eenhoorns weer ophalen.'

Update: de politie heeft alle 40 opblaasbare unicorns weer teruggegeven aan de demonstranten.

Roze in blauw in actie: arresting rainbow unicorns! pic.twitter.com/PXJwiQpLvO — Olave Talks (@OlaveTalks) August 4, 2018

Onschuldige opblaasbare unicorn met geweld afgenomen door de #politie tijdens vreedzaam protest voor een inclusieve #pride pic.twitter.com/gZIi7XRP0l — Lynn Fokkens (@LynnFokkens) August 4, 2018