Iraanse boot dit keer succesvol: 'Dit is heel spannend voor ons'

De Iraanse boot heeft zonder problemen mee kunnen doen aan de Canal Parade. Vorig jaar was dat anders.

De schipper vond de boot onveilig en daarom ging deelname aan de Pride op het allerlaatste moment niet door.. 'Vorig jaar hadden we geen geluk, dus dit jaar is er een beetje stress', vertelde een opvarende vanochtend. 'Gelukkig hebben we alles en een goede boot, dus alles gaat goed.'

In Iran staat de doodstraf op homoseksualiteit. 'Dit is heel spannend voor ons. De Iraanse mensen hebben heel weinig vrijheid in Iran. Families van mensen weten niet dat ze lesbisch of transgender zijn. Dus dit is een coming out voor hen ook.'

Hij wil zo een boodschap afgeven. 'We moeten andere mensen in Iran laten zien dat we trots zijn op onszelf. En zij moeten ook trots op zichzelf zijn.'