GTST'ers ook op boot: 'Verbaasd over ophef huwelijk Lucas en Menno'

Acteurs uit de soap Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) deden vandaag ook mee aan de Canal Parade.

Onder hen was ook Ferry Doedens. 'Wij spelen in Goede Tijden en daar komen natuurlijk onderwerpen aan bod zoals homoseksualiteit, you name it, van alles. Dus wij vinden dat we gewoon aanwezig moeten zijn op de Canal Parade. Be a hero.'

Tijdens de soap trouwden Lucas en Menno met elkaar. 'En de ophef die daarover ontstond', vertelt actrice Caroline de Bruijn. 'Ik dacht echt, huh, hoezo? Dat is toch al lang een gepasseerd station in Nederland. Maar blijkbaar toch niet.'

