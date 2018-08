Seedorf en Kluivert nieuw bondscoachduo Kameroen

Clarence Seedorf is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Kameroen. Hij neemt oud-ploeggenoot Patrick Kluivert mee als zijn assistent.

Dit meldt Voetbal International. De Kameroense minister van sport Bidoung Mpkatt heeft vanmiddag op een persconferentie bekend gemaakt dat Seedorf de opvolger wordt van de Belg Hugo Broos.



Hugo Broos stapte eind 2017 op omdat hij met regelmaat in conflict kwam met spelers, onder wie Ajax-doelman André Onana. Dit leidde er zelfs toe dat Broos aankondigde Onana niet meer te selecteren.



Weinig succesvol als coach

Als spelers wonnen Seedorf en Kluivert in 1995 nog samen de Champions League onder coach Louis van Gaal. Hoop is dat de Amsterdammers als bondscoachduo ook prijzen gaan pakken met de Ontembare Leeuwen.



Seedorf en Kluivert hebben zich alleen als trainers nog zo succesvol niet bewezen. Seedorf heeft de meeste ervaring, maar was weinig succescol als coach van Deportivo de La Coruña, Shenzhen FC en AC Milan. Kluivert deed alleen ervaring op als bondscoach van Curacao, jeugdtrainer en assitent-trainer van Oranje en NEC.



Afrika Cup

In februari vorig jaar won Kameroen, dat zich niet plaatste voor het WK, nog de Afrika Cup. Seedorfs eerste missie is het verdedigen van de Afrikaanse titel op het toernooi dat dit jaar ook nog eens wordt georganiseerd in Kameroen.



De eerste wedstrijden staan in september gepland. Dan worden kwalificatiewedstrijden gespeeld tegen de Commoren en Malawi.