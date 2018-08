Bejaarden vierden Pride op de Roze 75+ boot: 'Geboren in 1938 als een hele grote nicht!'

Het was misschien wel de meest bijzondere boot tijdens de parade dit jaar. De roze 75+ boot.

Naast de 80 andere boten die in volle glorie door de stad voerden, was er ook een boot met de wat oudere LHBTI+'ers. De oudste persoon op de boot was maar liefst 90 jaar. Presentator van dit jaar, Ellie Lust, noemde de mensen op de boot haar helden. 'Mensen die voor ons ook het pad geëffend hebben voor de generaties van nu.'

Het ging goed

Aan boord waren ondermeer vier bewoners van verpleeghuis Het Schouw gelegen in Noord. De 80-jarige Frank Rensma was één van hen. Volgens hem was het een heerlijke dag. 'We hebben het (botenparade red.) kunnen horen, we hebben gezongen. En bij de bruggen allemaal ons petje af en het ging goed. Er zijn geen ongelukken gebeurd.'

Uit de kast geschopt

Rensma is geboren in 1938 en naar eigen zeggen 'een hele grote nicht,' die uit de kast werd geschopt. 'Mijn vader en moeder die zeiden "je hoeft je niet te schamen, wij staan achter je" en die hebben ook altijd achter mij gestaan.'

'Iedereen, welke geaardheid je ook hebt. Of je nou transgender bent of je bent homo; wat je bent ben je. En moet je uitdragen en ik vind dit een goede manier op het uit te dragen,' vertelt Rensma verder. 'Ik ben heel erg blij dat ik op de boot mee mocht!'