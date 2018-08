Publiek Canal Parade haalt alles uit de kast: 'Vergeet de schoenen niet!'

Langs de grachten stond het publiek weer rijendik. De Pride trekt belangstellenden uit de gehele wereld. Sommige bezoekers doen hun uiterste best om er zo mooi mogelijk uit te zien.

Veel bezoekers hebben maanden van te voren hun outfit klaarliggen voor deze vrolijke dag. Ook de twee heren die wij tegen kwamen. Met een laagje make-up en niet al te verhullend gouden pakjes waren de twee de sterren van de middag. Iedereen wilde met ze op de foto. 'Ik heb nog geen stuiver verdiend vandaag! Ik mag dan wel een gekke pruik hebben op mijn hoofd, maar ik zie al mijn vrienden en dat vind ik heel belangrijk.'

Ook wordt er benadrukt dat we niet alleen op de kleding moet letten. 'Vergeet de schoenen niet!'

Een mevrouw in een rolstoel vindt het vandaag wel gezellig, maar kon helaas niet zoveel zien. 'De sfeer is wel heel leuk! Maar, als je ook nog uit Maastricht komt en je kunt niets zien is dat wel jammer.'

Ook flink wat toeristen komen op de botenparade af. 'Het is voor iedereen, maar speciaal voor mij, want ik ben gay!'