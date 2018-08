Auto in botsing met scooter; één gewonde met spoed naar ziekenhuis

Op de Wibautstraat is een auto in botsing gekomen met een scooter. Eén van de twee meisjes die op de scooter zaten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets voor zeven uur. Hoe de twee partijen precies in botsting zijn gekomen kan de politie nog niet zeggen.



Volgens een woordvoerder was één van de meisjes 'beperkt aanspreekbaar', de ander is gewond geraakt aan haar been. De Wibautstraat is in de richting van centrum tijdelijk afgesloten voor onderzoek.