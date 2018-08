Verdachte aangehouden na overval tankstation in Zuidoost

In een tankstation aan de Bergwijkdreef heeft vanavond een gewapende overval plaatsgevonden. De politie heeft één verdachte aangehouden.

De politie was er snel bij en kon naar eigen zeggen binnen drie minuten een verdachte inrekenen. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt momenteel verhoord.



Met welk wapen de overval is gepleegd kan de politie nog niet zeggen. Het zou in ieder geval niet gaan om een vuurwapen.