Reguliersdwarsstraat overvol: 'Ga naar de Dam'

De botenparade zit er op, maar de duizenden bezoekers zijn nog lang niet klaar met feesten.

Dat is vooral te merken in de Reguliersdwarsstraat. Het straatfeest in het westelijke deel van de straat, tussen Koningsplein en Vijzelstraat zit helemaal vol met feestgangers.

Mensen die nog een feestje willen bouwen wordt aangeraden de Reguliersdwarsstraat te vermijden en het feest ergens anders voort te zetten, bijvoorbeeld op de Dam.

