Agente mishandeld door verdachte vechtpartij in West

De politie heeft vanavond een 40-jarige man aangehouden die op gewelddadige wijze probeerde te voorkomen dat agenten een pand in de Orteliusstraat in zouden gaan.

De agenten wilden het pand in, omdat zij rond kwart voor zes een melding binnenkregen van een vechtpartij. Nadat de deur open ging bleef hij in de deuropening staan waar hij de agenten met man en macht probeerde tegen te houden.



De man werd steeds agressiever en gaf één van de hen een klap en een gooi. Hierbij raakte de agente licht gewond aan haar arm.



Veel te verbergen

Kort hierna wisten de agenten de man te overmeesteren en hem in de boeien te slaan op verdenking van het beletten, beledigen en mishandelen van de politie. In de woning werden twee mannen - beiden in goede gezondheid - en een ploertendoder aangetroffen.



Op het bureau blijkt uiteindelijk dat de man nog meer te verbergen had. Zo bleek dat hij nog 21 dagen gevangenisstraf en een schadevergoeding van 24 duizend euro open had staan voor een andere zaak waarvoor hij is veroordeeld.