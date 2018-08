Vrouw gewond bij steekpartij, dader voortvluchtig

Bij een steekpartij in een woning aan de Daalwijk is een vrouw gewond geraakt. De dader is nog op de vlucht.

Er kwam veel politie af op de melding. Het incident gebeurde iets voor half negen aan de Daalwijk in de D-buurt in Zuidoost. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend.

De verdachte, een man, is nog voorvluchtig. De politie is daarom nog naar hem op zoek. Ook zijn ze nog volop bezig met het onderzoek omtrent de steekpartij.