Gewonde bij overval restaurant Cruquiusweg

Een restaurant aan de Cruquiusweg in het Oostelijk Havengebied is vannacht overvallen. Dit gebeurde rond kwart voor twee.

Een gast die tijdens de overval in het restaurant aanwezig was raakte gewond. Een trauma-arts werd hiervoor opgeroepen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie zijn twee donker geklede mannen met gezichtsbedekking het restaurant uit gevlucht. Het gebied werd afgezet door de politie. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.