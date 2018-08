Twitteraccount 'Drukke Toestand' stopt ermee: 'Politiek doet niets'

Het anonieme Twitteraccount 'Drukke Toestand' heeft de handdoek in de ring gegooid. Na meer dan drie jaar aan boze berichten over drukte in de binnenstad, heeft de gebruiker geen puf meer.

'Het tuigtoerisme heeft gewonnen. De politiek doet niets. Ik moest maar ergens anders gaan wonen. Dat is de trieste conclusie...' schrijft de Twittergebruiker.

'Drukke Toestand' was één van de meest prominente stemmen in de druktediscussie van de afgelopen jaren. Met in totaal meer dan 18.000 duizend Tweets werd 'de doorgeslagen disbalans tussen wonen, werken en recreëren' becommentarieerd.

Een greep uit de Tweets van afgelopen week:

Het lijkt wel oorlogsgebied buiten en dat heeft weinig met de Pride van doen... — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) August 4, 2018

Nederands meiske aan de gracht had ‘niet door dat muziek door een speaker zo hard stond’. Het is een speaker! Wat had je zelf gedacht? — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) August 4, 2018

En ook Café Villa op de Nieuwmarkt blijft vrolijk de ingang naar de metro blokkeren. @020centrum @webcare020 pic.twitter.com/o5SUnInSLm — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) August 3, 2018