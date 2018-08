Camping Zeeburg ontwaakt na Canal Parade: 'Door de spacecake van alles vergeten'

Honderden bezoekers van de Canal Parade kamperen dit weekend op Camping Zeeburg. Ze ontwaakten vanochtend in een brandende zon, enkelen met een flinke kater.

'Ik ben aan het ontbijten, ik zie er niet uit, ik kom net uit bed. Maar dat mag de pret niet drukken,' vertelt één van de campinggangers. 'Vanmiddag gaan we naar de afsluiting.'

Spacecake

Een andere gast laat op zijn telefoon trots zien hoe hij gister het water in sprong, ondanks waarschuwingen van de politie. 'Het weer was er voor. Die waarschuwingen heb ik niet gehoord eigenlijk. Het ging geweldig, dit was het hoogtepunt.'

Maar niet iedereen kan nog precies vertellen hoe het was: 'Heel veel leuke momenten, maar door de spacecake zijn we er wat vergeten. Van de nacht weten we helemaal niets meer.'