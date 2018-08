Woonboot zinkt 'door langsvarende boot': 'Canal Parade was leukste afscheid'

Wat een groot feest had moeten worden, liep uit op een drama. Lisette had vrijdagnacht vijftien gasten uitgenodigd op haar woonboot op de Prinsengracht, toen de boot plotseling begon te zinken. Volgens haar was het feestje hiervan niet de enige oorzaak.

Een langsvarende boot die voor veel deining zorgde zou de boot uiteindelijk tot zinken hebben gebracht. 'We vielen ongeveer allemaal om', vertelt Lisette. Ook de buren werden wakker van de deining. Ze hoorden opeens een flinke klap.

Al snel voer de politie langs, om te vragen of Lisette wel door had dat de boot erg scheef hing. 'Toen hoorden we het water binnenstromen en wisten we dat het einde verhaal was.'

De brandweer en Waternet waren snel ter plaatse en deden er alles aan om de woonboot te redden. Maar dat bleek tevergeefs. Lisette wist uiteindelijk alleen nog haar inboedel veilig te stellen.

'Een oud ding'

'Het is ook wel een oud ding', zegt de bewoonster over de boot. 'Maar ik zou er nog een halfjaar kunnen wonen.' De eigenaren, van wie ze de boot huurt, zijn nog op vakantie. Ze geloven het verhaal van Lisette en zijn gelukkig niet boos.

De huurster heeft bovendien een aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk kan ze daar gebruik van maken. Maar het is nu eerst afwachten wat er op camerabeelden te zien is. Deze beelden zijn inmiddels opgevraagd.

Canal Parade

Ondanks alles heeft de woonbootbewoonster nog wel de Canal Parade gevierd gisteren. 'Het was een lach en een traan. Ik denk dat de Canal Parade de leukste manier is om afscheid te nemen.'

Toch was het nog wel de vraag of de botenparade überhaupt door kon gaan, omdat de woonboot op de route ligt van de Canal Parade. Lisette wil daarom ook haar excuses aanbieden aan de gemeente Amsterdam. 'Ik hoorde dat het hoog op de prioriteitenlijst stond en dat het even spannend was of het door kon gaan.'

Op zoek naar nieuwe woning

Nu alle feestjes voorbij zijn, moet Lisette op zoek naar een nieuwe woning. Daarbij krijgt ze veel hulp van onder meer haar buren. 'Echt iedereen is superlief. Ik heb al allemaal tijdelijke kamers aangeboden gekregen', vertelt ze. 'Daarna is het nog even blanco voor mij.'