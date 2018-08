Drinkende piloot aangegeven door collega's op Schiphol

Een 46-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij is vanochtend op Schiphol staande gehouden omdat het vermoeden bestond dat hij te veel had gedronken. Dat vermoeden bleek juist.

De man liep tegen de lamp nadat het grondpersoneel van de betreffende maatschappij bij de autoriteiten het vermoeden hadden uitgesproken dat hij onder invloed zou zijn.

Toen de Luchtvaartpolitie en de Koninklijke Marechaussee de man een blaastest en een ademanalyse afnamen, bleek dat zijn collega's het bij het rechte eind hadden. Hij had 0,26 promille alcohol in zijn bloed, terwijl voor vliegtuigpersoneel maximaal 0,20 promille is toegestaan. Bovendien mag vliegtuigpersoneel tien uur voor een vlucht geen druppel alcohol binnenkrijgen.

Tegen de gezagvoerder is proces-verbaal opgemaakt.