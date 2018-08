Beveiligers VU voeren opnieuw actie voor hoger loon: 'Wat is goede beveiliging waard?'

Beveiligers van de Vrije Universiteit leggen vanaf morgen elke dag hun werk een half uur neer. Daarmee strijden ze voor een loonsverhoging. 'Deze week is het nog een half uur per dag. Volgende week misschien wel meer', waarschuwt Erik Maas van CNV.

Al sinds januari 2017 hebben de beveiligers geen loonsverhoging meer gekregen. Gek, vindt Maas, omdat in de meeste cao's een verhoging van boven de 2% wordt gegarandeerd. 'Wat is goede beveiliging ons eigenlijk waard?', vraagt hij zich af.

Niet alleen loonsverhoging is een belangrijk thema voor de bonden. In de nieuwe cao willen CNV en FNV ook afspraken maken over de werkdruk en over betere roosters. Eerder stelden ze een ultimatum op, maar dat verstreek al in juni.

Stiptheidsacties

Een maand geleden voerden beveiligers daarom stiptheidsacties. Daarbij hielden ze zich strikt aan de werkinstructies, bijvoorbeeld bij de het afhandelen van telefoontjes en de sluitingstijden van de gebouwen.

Lees ook: Beveiligers VU op de bres voor loonsverhoging: 'Nul procent, dat accepteren ze gewoon niet'

Deze acties waren volgens Maas nog 'publieksvriendelijk' en vooral bedoeld om een signaal af te geven. 'Blijkbaar is die boodschap toch niet aangekomen. Dan is er geen andere optie dan het signaal nog krachtiger af te geven.'