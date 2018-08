Amsterdamse wijn bijna te drinken: ‘De trossen hangen er mooi bij!'

De zomer van 2018 is een ideaal wijnseizoen. Hoewel Amsterdam vooral beroemd is om haar biertjes, zijn er wel degelijk blije wijnboeren in de stad.

Bij ‘Wijnen van Bret’ bijvoorbeeld. In de gaarde in de achtertuin van restaurant Bret werden in 2016 750 wijnstokken geplant, die mensen kunnen 'leasen'. De hobby-wijnboeren helpen met het onderhoud en leren wijn te maken.

'Ik vind het een heel mooi initatief. Je bent lekker bezig in de natuur én in de stad', aldus een deelnemer. 'Wijn is natuurlijk een mooi product en ik ben benieuwd hoe dat hele proces in elkaar steekt'.

Tot dusver is er nog geen wijn geschonken van de gaarde. 'Het is verleidelijk om meteen de eerste trosjes druiven te gebruiken om wijn te maken', zegt initatiefnemer Yvonne Modderman. 'Wij hebben er nu bewust voor gekozen om te wachten tot dit jaar'.

Het geduld lijkt zijn vruchten af te werpen. 2018 is namelijk een ideaal wijnjaartje, door het aanhoudende warme weer. Dit zorgt er niet alleen voor dat de wijnstokken en de druiven sneller groeien, het brengt de druiven ook op smaak. 'De druiven hebben voor Nederlandse begrippen heel veel zonne-uren gekregen', legt Modderman uit. 'Zon is heel belangrijk voor het rijpen van de suikers in de druif. Ook de schil van de druif is goed rijp en dat brengt aroma's in de wijn'.

De wijngaard achter station Sloterdijk kent drie verschillende druivenrassen die drie verschillende wijnen opleveren: Twee witte en één rode. Wijnliefhebbers die de Amsterdamse wijn willen proeven moeten wel nog even wachten: 'We gaan erg vroeg oogsten, waarschijnlijk eind september al', zegt Modderman. 'Dan hebben we eind 2018, begin 2019 de eerste wijn'.