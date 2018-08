Reddingsbrigade vertraagd door tas in schroef: 'Echt heel veel afval in grachten'

De Reddingsbrigade maakt zich kwaad over de gigantische hoeveelheid afval die tijdens de Canal Parade in het grachtenwater belandt. Los van milieuschade leidt al die troep ook tot vertraging voor hulpverleners, zo bleek toen er gisteren herhaaldelijk plastic in de schroeven van de reddingsboten terechtkwam.

'We werden opgeroepen om een vrouw op een van de Pride-boten in de Prinsengracht bijstand te verlenen', vertelt voorzitter Walter Weg van de Reddingsbrigade Amsterdam tegen AT5. 'Toen bleek dat er grote Albert Heijn-tas in de schroef zat.'

En wat een bende was het! ook in de grachten. Diverse malen een zak in de schroef van de reddingsboot gehad, ook tijdens een uitruk, waardoor wij flinke vertraging opliepen! — RB Amsterdam (@rbamsterdam) August 5, 2018

Omdat die tas eerst van de schroef moest worden gehaald, kwam de betreffende boot twee à drie minuten later bij de onwelgeworden vrouw aan. 'Gelukkig was het niet levensbedreigend', vertelt Weg over de toestand van de vrouw die 'beroerd was geworden door de hitte'. 'Want dan zijn drie minuten echt heel lang.'

'Heeel veeel plastic'

Ook bij andere reddingsboten moest er plastic van de schroef worden verwijderd, al waren die boten op dat moment niet met spoed onderweg naar een melding. 'Er lag echt ontzettend veel afval', benadrukt Weg de omvang van de plastic soep in de grachten.

Overigens zijn het niet alleen hulpverleners die klagen over de troep in het water. Ook schipper Frans Heijn, die met een elektrische salonboot over het IJ vaart, laat weten dat hij 'heeeel veeeel' plastic in zijn schroef heeft gehad.

Heeeeel veeeel plastic in de gracht en in de schroef @ThePlasticWhale @waternet pic.twitter.com/U5GVy9Ps4L — Frans heijn (@AdmiraalHeijn) 5 augustus 2018

Veel van het in het water gegooide of gevallen plastic is vandaag weer opgeruimd. Rond de 350 vrijwilligers, The Plastic Whale en Waternet sloegen vandaag de handen ineen om zoveel mogelijk plastic uit de gracht te vissen.

Op een reguliere dag haalt Waternet zo'n 3.500 kilo afval uit de grachten. Naar verwachting is dat vandaag een veelvoud hiervan.