Halsema blikt terug op evenementenweekend: 'Langzamerhand wel een beetje schor'

Door haar uitbundige gewuif vanaf de gemeentelijke Canal Parade-boot had burgemeester Halsema vandaag flink wat spierpijn in haar 'zwaaiarm'. Toch weerhield dat haar er niet van om zich vandaag te melden in Zuidoost, waar de laatste dag van het Kwaku-festival op het programma staat.

'Het is natuurlijk een groot feest in Amterdam dit weekend', verklaart ze haar volgeplande agenda. Haar zwaaiarm is niet het enige fysieke ongemak. 'Ik ben een beetje schor zo langzamerhand, aan het eind van het weekend."

De burgemeester is trots op de handhavers en de politie, die er voor hebben gezorgd dat de twee evenementen zonder noemenswaadige incidenten zijn verlopen. 'Zij hebben ervoor gezorgd dat er eigenlijk niets echt gebeurd is, maar het gewoon feest was, en vrolijk.'

'Meeste al opgeruimd'

Ze prijst ook de gemeentelijke reinigingsdienst, die tot in de late uurtjes heeft doorgewerkt om al het achtergelaten afval op te ruimen. 'Als je vandaag over de grachten fietst, zie je nog wel een beetje rommel, maar het meeste is vannacht - toen iedereen klaar was met feesten - al opgeruimd.'

Terwijl een deel van de bezoekers van de Canal Parade nog op een oor ligt, meldt de burgemeester zich op het Kwaku-terrein. 'Ik hoop wel dat ik iets te eten krijgt', zegt Halsema, die vorige edities van het festival 'gewoon anoniem' bezocht. Of ook op Kwaku haar voetjes nog even van de vloer gaan? 'Dat weet ik niet, want ik moet vanavond nog een beetje aan het werk.'