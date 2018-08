43e Kwaku Summer Festival loopt op z'n eind: 'Beste editie tot nu toe'

Het lijdt volgens Ivette Forster geen twijfel: deze editie van het door haar georganiseerde Kwaku Summer Festival is de beste tot nu toe. 'Maar dat zeiden we vorig jaar ook, dus we gaan steeds naar boven.'

Het festival staat bekend om z'n ritmische klanken, swingende bezoekers en hapjes uit alle windstreken, maar het goede weer van de afgelopen tijd was de kers op de taart. 'Met dit geweldige weer hebben we tien procent meer bezoekers binnengehaald. Een heel gemoedelijke sfeer', aldus Forster. 'Alleen maar lachende en vrolijke mensen, dus ik kan niet anders zeggen dat ik heel blij ben.'

Hoewel de eerste editie al in 1975 plaatshad, wint het festival nog altijd aan naamsbekendheid. 'Iedereen krijgt er lucht van hoe leuk en gezellig het is, denk ik', zoekt Forster naar een verklaring voor de groeiende populariteit.

Curaçaose vriendengroep

'De sfeer is geweldig', erkent een man die met z'n Cucaçaose vriendengroep naar het festival is gekomen. 'Geweldig dat we op zo'n mooie dag Kwaku kunnen afsluiten', voegt een van zijn vrienden daar aan toe. 'Love it!'

Volgens burgemeester Halsema, die Kwaku eerder vandaag met een bezoek vereerde, heeft het festival zich ontwikkeld tot toonbeeld van inclusiviteit. 'Heel veel groepen - zoals homo's - vinden ook hun plek hier, dus het is een fantastisch festival geworden van samenzijn en tolerantie.'