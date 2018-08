Vluchteling uit klooster gezet vanwege geaardheid: 'Ze is een gevaar'

Justine vluchtte vanwege haar seksuele geaardheid uit Oeganda. Afgelopen vrijdagochtend werd ze overgebracht naar een 24-uursopvang in het klooster Missionaires of Charity. Maar ze moest dezelfde dag weer weg, omdat de nonnen haar geaardheid zien als 'een gevaar voor kinderen en de andere vrouwen', zo bevestigt een van hen aan AT5.

Hoewel Justine uit Oeganda vluchtte vanwege haar geaardheid, kon ze volgens de immigratiedienst onvoldoende aannemelijk maken dat ze lesbisch is. Daarom kreeg ze geen verblijfsvergunning.

Vrijdagochtend mocht Justine voor het eerst naar een 24-uursopvang, maar dat bleek niet langdurig te zijn. Toen Justine vertelde dat ze lesbisch is, besloten de nonnen dat ze onmiddellijk weg moest gaan. 'Ze willen hun leven niet veranderen, dan kan ik ze ook niet redden', zegt een non over dat besluit tegen AT5.

Helpen bij de Pride

De geaardheid van Justine kwam aan het licht toen ze probeerde te regelen dat ze buiten de toegestane uren het klooster mocht verlaten. 'Ik wilde helpen met het versieren van een boot voor de Pride', vertelt ze. De boot was van RozeLinks, een werkgroep van GroenLinks.

Niet alleen verbrak Justine hiermee de regels, aldus de non, ook had ze direct na binnenkomst moeten vertellen dat ze lesbisch is. 'Dan wist ze dat ze hier niet kon blijven.'

'Eindelijk vrij in Amsterdam'

De vluchtelinge was er wel van op de hoogte dat de regels bij Missionaires of Charity vrij streng zijn. 'Ik kreeg een hele lijst. Zo mocht ik geen alcohol nuttigen en moest ik lange kleren dragen.'

Toch had Justine niet verwacht dat ze vanwege haar seksuele oriëntatie zulke problemen zou krijgen. 'Ze zeiden dat ik in Amsterdam eindelijk vrij zou zijn. Maar ik word nog niet geaccepteerd', vertelt ze emotioneel.

'Notabene het weekend van de Pride'

Mireille Sampimon, lid van RozeLinks, kreeg een telefoontje dat Justine op straat zou worden gezet. Ze reed daarom meteen naar het klooster toe. Voor de zekerheid vroeg Mireille nog naar de reden dat Justine Missionaires of Charity moest verlaten, omdat ze het verhaal eigenlijk niet kon geloven. Toch bleek het te kloppen.

'Dit is belachelijk, notabene in de week van de Pride', aldus Mireille. Ze nam Justine mee naar haar huis in de polder. 'Maar dat is voor Justine niet handig. Daarom verblijft ze nu tijdelijk bij een ander GroenLinks-lid.'

'Ik kan er maar een week blijven'

Hoewel Justine blij is met de tijdelijke opvang, blijft ze wel onrustig. 'Ik kan er maar een week verblijven. Morgen gaan we kijken er nog een andere opvangplek te regelen is.'

Justine heeft contact met de afdeling Roze in Blauw van de politie. Ze gaat later deze week aangifte doen van discriminatie. 'Omdat ze als burger is weggestuurd om haar geaardheid', legt een woordvoerder van de politie uit.

Het Openbaar Ministerie gaat daarna naar de aangifte kijken.