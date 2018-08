Dragqueen Jennifer Hopelezz geweigerd door taxichauffeur: 'Ik ben ook een mens, hoor'

De Amsterdamse dragqueen Jennifer Hopelezz is vanavond na een optreden op het slotfeest van de Gay Pride op de Dam geweigerd door een taxichauffeur.

In een video op haar Facebook-pagina is te zien hoe Hopelezz de taxichauffeur van achter het gesloten venster aan de passagierskant met gebaren te kennen geeft dat ze een rit nodig heeft. Als de taxichauffeur duidelijk maakt dat hij niet van plan is haar mee te nemen, reageert ze verontwaardigd: 'Ik ben ook maar een mens hoor'.

Ze loopt om de taxi heen en spreekt de chauffeur door het openstaande venster aan. Ze legt uit dat ze kort daarvoor voor duizenden enthousiaste mensen heeft opgetreden. 'Dan voelt het heel naar als je niet wordt meegenomen. Dat is gewoon niet leuk.'

Nadat de taxichauffeur Hopelezz met een bot 'sorry' heeft afgewezen komt er grotere taxi langs, waarin de dragqueen wel welkom is. 'Het is shocking', zegt ze tegen de taxichauffeur, die de weigering door de andere taxichauffeur daarop 'een misdaad' noemt. Het gezelschap kan er nog wel om lachen, zo blijkt als de taxichauffeur gekscherend op de omvang van Hopelezz' heupen wijst. 'Je past niet eens in die auto.'

Jennifer Hopelezz

Jennifer Hopelezz is het alter ego van de biseksuele Australiër Richard Keldoulis, die in 1963 in een conservatieve voorstad van Sydney werd geboren en in de jaren tachtig naar het liberale Amsterdam verhuisde. Inmiddels is Keldoulis behalve dragqueen ook eigenaar van een gaysauna Nieuwezijds en een festisjclub Club Church.