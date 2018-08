Busje van Pantar vliegt tijdens rit in brand

Een busje van werk-leerbedrijf Pantar is vannacht in brand gevlogen in Noord.

De bestuurder merkte tijdens het rijden op de Waddenweg dat er brand in de laadruimte, waar bosmaaiers en jerrycans benzine zouden hebben gelegen, ontstond. Daarna zette hij meteen zijn auto stil op de stoep.

De vlammen sloegen al snel uit de auto. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het busje was niet meer te redden. Het voertuig is door een berger weggesleept.