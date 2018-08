Aanmaakblokjes gevonden bij in brand gestoken oldtimer in Noord

De politie heeft vannacht meerdere aanmaakblokjes gevonden bij een in brand gestoken auto in de Edammerstraat. Ook werd een brandbare vloeistof aangestroffen op het voertuig.

De autobrand vond plaats rond half één vannacht aan de Edammerstraat. Buurtbewoners schrokken wakker van plotselinge rookontwikkeling en uitslaande vlammen uit een geparkeerde Mercedes Benz oldtimer.



Na waarschuwing van de bewoners waren de hulpdiensten snel ter plaatsen om de brand te blussen. Al snel werd duidelijk dat de brand bewust is aangestoken. Op en rond de autobanden waren aanmaakblokjes geplaatst en over de kofferbak was een nog onbekende brandbare vloeistof gegoten.



Het is de zestiende autobrand van het jaar in Noord.