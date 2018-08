Amsterdamse ziekenhuizen willen rookvrije straten

Ziekenhuizen in de stad zijn voorstander van het instellen van rookvrije straten in hun omgeving.

Dat blijkt uit een rondgang van AT5. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er in meerdere steden plannen zijn om rookvrije gebieden aan te wijzen, onder meer rond het Erasmus Medisch Centrum.

Het OLVG, MC Slotervaart en Amsterdam UMC laten weten dat ze ook voor zo'n gebied rond hun ziekenhuis zijn. Wel wijzen ze erop dat de gemeente daar over gaat. Het BovenIJ Ziekenhuis zegt daarnaast 'na te denken over een rookvrij ziekenhuisterrein'.

Interessant

'Wij willen rond het ziekenhuis al langer rookvrij worden', zegt een woordvoerder van het MC Slotervaart. 'Het klinkt heel interessant, maar moet dan ook gehandhaafd worden.'

Het OLVG spreekt eveneens van een 'interessant concept'. 'We moeten kijken of dit in Amsterdam past. Onderzoek is nodig.' Het ziekenhuis wil zelf eind van dit jaar voor medewerkers al rookvrij zijn en halverwege volgend jaar voor iedereen.

Longafdelingen

Het Amsterdam UMC zegt het te verwelkomen als de gemeente zou besluiten straten rond de locaties rookvrij te maken. 'Onze artsen op de longafdelingen zien elke dag wat roken doet met de gezondheid en zij zijn een intense tegenstander van roken.'

Toch wijst het ziekenhuis wel op een dilemma. 'Wij hebben ernstig zieke patiënten, die geharnaste rokers zijn. Zij weten dat ze op korte termijn overlijden. Moet je hen dan gaan verbieden om nog te roken in de buurt van het ziekenhuis, of moet je hen nog de gelegenheid geven dat te doen?'

Kwetsbare mensen

Die vraag speelt ook bij het MC Slotervaart. 'We willen rokers ook niet wegzetten in een hoekje. Aan de andere kant: er lopen ook kwetsbare mensen met longproblemen onder andere. Die mensen moeten er geen last van hebben.'

De gemeente laat in een reactie weten al verschillende maatregelen te hebben genomen om roken te verbieden of ontmoedigen. Daarnaast onderzoekt Amsterdam hoe het aantal verkooppunten in het algemeen kan worden teruggedrongen.