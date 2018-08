Eerste grote verstoring met Noord/Zuidlijn: serverproblemen en defecte metro

De Noord/Zuidlijn is rond 7.00 uur vanmorgen helemaal stilgezet. Inmiddels zijn de problemen voorbij.

Rond 6.45 uur liet het GVB al weten dat Metro 52 niet verder dan station Vijzelgracht reed door een 'technisch defect'. Om 7.10 uur werd de hele metrolijn stilgelegd voor herstelwerkzaamheden.

Opgestart

Het GVB verwachtte in eerste instantie dat de Noord/Zuidlijn vanaf 7.20 uur weer kon worden opgestart. Rond 7.40 gebeurde dat daadwerkelijk.

Wel reed de lijn daarna in beide richtingen niet tussen Station Zuid en Europaplein . 'We doen alleen station Zuid niet aan', aldus een woordvoerder van het GVB. Inmiddels is ook die verstoring opgelost.

Pendelbussen

Er werden korte tijd ook pendelbussen ingezet. Die bussen reden tussen Noord en het Centraal Station. Inmiddels zijn de bussen volgens het GVB niet meer nodig.

'We hadden in eerste instantie last van problemen met de server, waardoor het hele systeem opnieuw moest worden opgestart', zegt de GVB-woordvoerder. 'Die problemen zijn inmiddels verholpen, maar nu staat er nog een defecte wagen op station Zuid.'

Problemen verwacht

Voordat de Noord/Zuidlijn ging rijden lieten het GVB en de gemeente al weten dat er regelmatig problemen werden verwacht. Er werd zelfs rekening gehouden met vier storingen van elk langer dan halfuur per week. Vooralsnog zijn er wel korte verstoringen geweest, maar is een storing van langer dan een halfuur niet voorgekomen.

Lees ook: Bij storing Noord/Zuidlijn komt pendelbus na halfuur: 'Het is lang wachten'

De vertraging voor reizigers kon vanochtend volgens het GVB oplopen tot twintig minuten.

Metro 52 staat tijdelijk stil door herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zal de metro om 7:20 uur weer opgestart worden. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) August 6, 2018