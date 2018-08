Mogelijk overlast door werkzaamheden rondom Amstelstation

Werkzaamheden rondom het Amstelstation kunnen mogelijk voor overlast zorgen voor buurtbewoners en verkeer. Dit gaat ruim twee weken duren.

De werkzaamheden, die afgelopen vrijdagavond van start zijn gegaan, vinden plaats voor het Amstelstation, rondom het Prins Bernhardplein, het Julianaplein en aan de Mr. Treublaan tot en met de kruising met de Weesperzijde.



Verkeer moet hierdoor rekening houden met omleidingen, zo worden de Mr. Treublaan en het Julianaplein in beide richtingen afgesloten voor verkeer.



Extra loopafstand en geluidshinder

Ook mensen die met het openbaar vervoer reizen zullen enige hinder ervaren. Tram 12, bus 15 en 62 komen niet op het Amstelstation en daarom moet rekening worden gehouden met enige loopafstand.



Vooral buurtbewoners gaan veel merken van de werkzaamheden. Naast de omleidingen zullen zij ook geluidshinder ondervinden. Er zal 24 uur per dag doorgewerkt worden, 's nachts wordt geluidsoverlast 'zoveel mogelijk beperkt'.



Het werkzaamheden duren tot en met maandag 20 augustus. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.